Gödning. Nu börjar det hända saker. Kulmen för en lång uppgångstid är nu bruten och vi ska följa fallet noga. N 27 har visserligen fallit sina första euro per ton, allt medan den styrande urean har fallit ända ned i botten. Ett riktmärke för ureavärdet är cirka 230 dollar per metriskt ton när varan är på botten och långt över 300 dollar per metriskt ton när den är dyr.