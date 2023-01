Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Väldigt många konsumenter som har egna hästar, hundar, katter, kaniner, fåglar med mera, känner väl till att även djuren har behov av ett naturligt beteende. Mjölkproducenterna har under många år gjort reklam för kornas välmående när de får komma ut och röra sig fritt och äta färskt gräs. Och därmed fått kunderna att förstå värdet av svenska mjölkprodukter. Kanske har även Pelle Karlander observerat det?

Att jag i mitt inlägg valde att beskriva min egen erfarenhet under många år, var för att man ofta i debattartiklar om jord, skog och landsbygd, får läsa att ”det är folk i storstäderna som inte begriper”. Men även veterinärer framhåller vikten av att mjölkkor får komma ut under sommarhalvåret. Min uppfattning är också att merparten av mjölkproducenterna är positiva till att släppa ut sina kor under betessäsongen.