Minskar slammängden

– Produkten används också i ett minireningsverk här i trakten som betjänar 65 hushåll. Där har mängden slam minskat med 75 procent, från 165 till 40 kubikmeter per år, berättar Rickard Carlsson.

Vill inte lossna

Han berättar om en by i trakten av Gävle som gemensamt köper in produkten och för diskussioner med kommunen om ett undantag, likaså en grupp hushåll utanför Nynäshamn. En kvinna ligger i strid med Borås kommun där det slamtöms två gånger per år.