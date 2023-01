Mindre förbrukare berörda

– Jordbrukare som har haft tillräckligt stor el- eller bränsleförbrukning för att få söka återbetalning per kvartal har redan berörts av det här lagkravet. De som nu för första gången berörs av lagändringen är de mindre förbrukarna som söker per helår. De kan söka återbetalning för 2017 efter årets utgång, säger Titti Campalto, sektionschef, på Skatteverket.

Om ansökan ändå skickas in på papper kommer den sökande att informeras om att ansökan måste göras via e-tjänsten. Den som inte kan ansöka själv kan göra det via ett registrerat ombud.