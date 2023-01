Den medlemsägda mejerikoncernen Arla ökar omsättningen och intjäningen under första halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol. Men osäkerheten kring vad som sker om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal pekas ut som ett orosmoln som eventuellt kan påverka utsikterna för helåret.

Högsta intjäningen på tre år

Omsättningen under årets sex första månader uppgick till 5,2 miljarder euro, motsvarande runt 56 miljarder kronor, en ökning från 5,1 miljarder euro i fjol. Arlas intjäning per kilo mjölk ökade från 34:7 till 36:1 eurocent per kilo, vilket är kooperativets högsta Arlaintjäning på tre år.