Arla lämnar mjölkpriset oförändrat

"Industrimarknaderna har stabiliserats under de senaste veckorna, men proteinpriserna ligger kvar på rekordlåga nivåer. De senare ökningarna av fett- och ostpriserna har planat ut, och även dessa priser har stabiliserats runt februarinivåerna", säger Patrik Hansson, chef för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Det nya a contopriset i Sverige för konventionell är 302,9 öre per kilo från den 1 april. Det som ett resultat av att valutakursen för kvartalet påverkar priset uppåt för de svenska Arlabönderna med 0,9 öre. A contopriset för ekologisk mjölk sänks från samma datum med 8,7 öre per kilo till 431,2 öre per kilo.