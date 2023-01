Är det så konstigt att vilja vara ekobonde?

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Två svar har inkommit efter min förra debattartikel. Båda har en hård ton som jag inte tycker mig hitta i min egen ursprungsartikel och som få av oss ekobönder känner igen från vår vardag. Stefan Gård och Kersti Linderholm menar att svenska konventionella bönder behöver upprättelse. Varför det, frågar jag mig. Svenska konventionella bönder som kollektiv har väl all anledning att vara stolta över sin produktion och får också ett erkännande för detta i attitydundersökningar och när konsumenter väljer i butiken. Det är bra och något vi tillsammans bör glädjas åt. På samma sätt tycker jag att vi tillsammans ska glädjas åt alla duktiga ekobönder i landet.

Det är därför vi kallar dem mervärdesprodukter, en uppfattning vi har starkt stöd för i de prisjämförelser som finns tillgängliga. Ett kilo ekologiska havregryn kostade till exempel i genomsnitt exklusive moms 8,41 kronor mer per kilo i svensk dagligvaruhandel under 2018. En liter mjölk kostade 1,43 kronor mer per liter och ett kilo smör 33 kronor mer. Detta är mervärden, väl belagda.