Michael Godtfredsen, lantbruksjournalist Finland:

”Vår strafflag talar om brott mot offentlig frid när någon tränger sig in i en produktionsinrättning utan lov. I Finlands lagstiftning är det också brott mot hemfrid när någon obehörigt tränger sig in eller i smyg träder in på hemfridsskyddad plats, det vill säga ett hem eller en fritidsbostad.