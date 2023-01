Allt fler äter mindre kött

Köper mer svenskt

Förra veckan presenterade Jordbruksverket siffror som ligger i linje med Sifoundersökningen. Under förra året skedde den största minskningen i köttätande i Sverige sedan 1990. Och den nedåtgående trenden fortsätter i år med en minskning på 2,8 procent, eller 1,8 kilo per person, under årets första nio månader, enligt Jordbruksverket.