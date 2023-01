Aktivisterna, som kallar sig Meat the victims, trängde sig i måndags morse in på en grisgård i Nederländerna. Många av dem klev in i grisstallet och vägrade gå därifrån. Det rapporterar flera nederländska nyhetskanaler. Sammanlagt 55 personer kom från andra länder. Bland annat ska flera av aktivisterna vara svenska personer, enligt tidningen ATL.