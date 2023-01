2018 i bilder – året som torkade bort

Regeringen beslutade om krisstöd

Torkan kom så att hamna på den politiska dagordningen - snart stundade höstens val. Under sommaren besökte landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S), liksom flera partiledare, torkdrabbade bönder. Den 30 juli meddelade regeringen att ett krisstöd om 460 miljoner, som i första hand ska kompensera för uteblivna vallskördar, görs under hösten och att ytterligare 760 miljoner ska betalas ut under 2019.