17 djur dog vid takraset i Sidensjö

Under natten till tisdag gjorde de stora snömassorna att ett tak till en ladugård rasade i på en gård i Sidensjö i Västernorrlands län.

I byggnaden fanns 125 kor och arbetet med att evakuera djuren pågick under hela dagen i går och långt in på kvällen. När man lyckades ta sig in i den raserade delen av ladugården fann man 17 djur som var döda eller så svårt skadade att de fick avlivas.